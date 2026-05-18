Τρομακτικό ατύχημα σε αεροπορική επίδειξη στις ΗΠΑ: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε σε θεατές αεροπορικής επίδειξης στην αεροπορική βάση Mountain Home Air Force Base η σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών EA-18G Growler του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με πλάνα που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, τα δύο αεροσκάφη, τα οποία ανήκαν στη 129η Μοίρα Ηλεκτρονικής Επίθεσης με έδρα το νησί Whidbey Island, πλησίασαν — για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί — το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν στον αέρα, να τυλιχθούν στις φλόγες και να καταπέσουν στο έδαφος.

Στα ίδια βίντεο διακρίνεται και το πλήρωμα των τεσσάρων ατόμων να ενεργοποιεί τους μηχανισμούς εκτίναξης των καθισμάτων, εγκαταλείποντας τα αεροσκάφη πριν τη συντριβή.

BREAKING: Two U.S. Navy jets collided mid-air and exploded during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base. pic.twitter.com/R66ADWM2TY — Breaking911 (@Breaking911) May 17, 2026

Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της αεροπορίας του Ναυτικού του Στόλου του Ειρηνικού των ΗΠΑ, και τα τέσσερα μέλη των πληρωμάτων είναι καλά στην υγεία τους.

Μετά το ατύχημα η αεροπορική βάση έκλεισε για λόγους ασφαλείας, μέχρι να σβήσει η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή.