Θεσσαλονίκη: Υψώνονται μπαλόνια σήμερα στην μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων ψυχών του Ποντιακού Ελληνισμού

Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού διοργανώνονται μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, από άκρη σ’ άκρη της πόλης. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ομιλίες και μπαλόνια που θα υψωθούν στον ουρανό, άναμμα φλόγας, αποκαλυπτήρια μνημείου, αναβιώσεις δρώμενων, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, σκακιστικό τουρνουά αλλά και γεύσεις και μνήμες από την ποντιακή παράδοση.

Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει την ερχόμενη Τρίτη, στις 18:30, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάββα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος.

Σήμερα Δευτέρα 18/5, στις 23:00, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων ψυχών.

«Φλόγα Μνήμης», η τέχνη του περέκ και τουρνουά σκάκι στον Δ. Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει εκδηλώσεις σε αρκετές γειτονιές με τη συμμετοχή των πολιτών. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 20:00, στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης», με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από την έναρξη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Την επόμενη μέρα (Τρίτη 19 Μαΐου), από τις 9:00 έως τις 12:00, ο δήμος Θεσσαλονίκης, η Γ’ Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με το 50ο Δημοτικό Σχολείο διοργανώνουν εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στην πλατεία Αναργύρων στην Άνω Πόλη.

Στη διάρκεια της βραδιάς, γυναίκες θα παρασκευάσουν παραδοσιακές ποντιακές πίτες και θα δείξουν τα μυστικά του περέκ, αναβιώνοντας εικόνες, γεύσεις και αρώματα της ποντιακής παράδοσης, που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων.

«10 Λύρες για 353.000 Ψυχές» στον Δ. Καλαμαριάς

Με τις «10 Λύρες για 353.000 ψυχές», ο δήμος Καλαμαριάς θυμάται και τιμά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, σε μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 21:00, στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού Καλαμαριάς.

Την επόμενη μέρα, στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς θα τελεστεί αρχιερατικό μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Μαρτύρων του Πόντου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, ενώ για την Τρίτη 19 Μαΐου, στις 19:30, έχει προγραμματιστεί λαμπαδηδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς.