MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τσιτσιπάς – Περικάρ 2-0: Δυναμική εμφάνιση και πρόκριση στον 2ο γύρο της Γενεύης για τον Έλληνα τενίστα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 2-0 (6-4, 7-6) τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της ATP, που διεξάγεται στη Γενεύη.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς, που έπεσε στο νούμερο 82 της ATP ξεκίνησε με μπρέικ ενάντια στο Γάλλο τενίστα και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Κράτησε το σερβίς του μέχρι το φινάλε και επικρατώντας 6-4 έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση.

Το 2ο σετ ήταν πιο κλειστό με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι – χέρι μέχρι το τάι μπρέικ, εκεί που ο Έλληνας αθλητής έδειξε την ποιότητά του και «καθάρισε» με 10-8 για να εξασφαλίσει μία θέση στο δεύτερο γύρο της Γενεύης.

Εκεί θα κοντραριστεί με τον Λέρνερ Τιέν, που είναι στο νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης με τον νικητή να προκρίνεται στους «8» του τουρνουά, πριν το Grand Slam του Roland Garros.

Στέφανος Τσιτσιπάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Επιστρέφουν στις βάσεις τους οι συστοιχίες Patriot από Κάρπαθο και Θράκη – Τι αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Εκτός εκπομπής η Ναταλία Αργυράκη – Όσα είπε ο Κώστας Τσουρός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 26 λεπτά πριν

H ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την απόκτησης της Κρητικός από τη Μασούτης

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Αυστρία: Νεκρή μια γυναίικα μετά από επίθεση από κοπάδι αγελάδων

MARKET 8 ώρες πριν

MERAVIA: Το νέο adults – only resort της Χαλκιδικής απαντά στην ανάγκη μας για ουσιαστική ηρεμία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση τιμής και ιστορικής μνήμης “10 λύρες για 353.000 ψυχές” απόψε στην Καλαμαριά