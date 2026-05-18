MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ευρυτανία: Βλήμα εντοπίστηκε σε δάσος και καταστράφηκε στο Βελούχι με ελεγχόμενη έκρηξη – Δείτε βίντεο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα επικίνδυνο εύρημα εντοπίστηκε σε δάσος στο Βελούχι Ευρυτανίας, που έφερε αναστάτωση αλλά και την κινητοποίηση των αρχών.

Ο λόγος για ένα βλήμα που φαίνεται ότι βρισκόταν «κρυμμένο» στο σημείο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το βλήμα από όλμο, εξουδετερώθηκε με ασφάλεια και καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

Το οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, εντοπίστηκε στην περιοχή «Κόκκαλα» και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Ταψάκι».

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το πρωί της Δευτέρας οι έμπειροι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ που ειδικεύονται σε εξουδετέρωση πυρομαχικών (EOD) και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED), προχώρησαν στην εξουδετέρωση του βλήματος και στη συνέχεια στην ελεγχόμενη έκρηξη και καταστροφή του, στο παλιό λατομείο στο Βελούχι.

Στην επιχείρηση εκτός από τα στελέχη της Αποθήκης Βάσεως Πυρομαχικών που βρίσκεται στο Αυλάκι Στυλίδας, πήραν μέρος αστυνομικοί του ΑΤ Καρπενησίου, διασώστες του ΕΚΑΒ Καρπενησίου και πυροσβέστες από το Κλιμάκιο της Φουρνάς.

Δείτε βίντεο

Ευρυτανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Κυριακάτικη απόδραση στη φύση μαζί με τον μικρό Πάρη!

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Λίβανος: Πέντε νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στον νότο

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ινδία: Σύμμαχοι του πρωθυπουργού Μόντι ασκούν πιέσεις για αύξηση του πληθυσμού, ο οποίος ωστόσο ανέρχεται σε 1,4 δισεκ. κατοίκους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Παπασταύρου: Με την ανάρτηση Τραμπ αναγνωρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική Μητσοτάκη

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ρωσικό drone χτύπησε κινεζικό πλοίο ανοιχτά της Οδησσού μια μέρα πριν την επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Έρχεται το 10ο Αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride – Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης