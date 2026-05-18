Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων στον στολίσκο προς τη Γάζα

Σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στον στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα, μετά την αναχαίτιση σκαφών από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με την σεχτική ανακοίνωση, το ΥΠΕΞ «παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”».

«Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή».

Να σημειωθεί ότι οι ισραηλινές αρχές και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίωσαν σήμερα την αναχαίτιση σκαφών του στολίσκου.

Υπουργείο Εξωτερικών

