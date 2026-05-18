Μητσοτάκης για τουρισμό: Αν ισχύσει το καλό σενάριο θα έχουμε μια έκρηξη των last minute booking

Την αισιόδοξη πρόβλεψη για το φετινό τουριστικό καλοκαίρι έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι «αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings»

«Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί αλλά δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ζούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού» συμπλήρωσε.

Για την απασχόληση στον τομέα του τουρισμού ο πρωθυπουργός είπε ότι πιστεύει ότι πρέπει να ισχύουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας «και ο τουρισμός είναι στην πρώτη γραμμή και αυτό έχει μεγάλη αξία».

«Το ζήτημα της στέγης μπορεί να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δε γίνεται να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Να σταθώ και στην τουριστική εκπαίδευση. Δεν αισθάνομαι ότι είμαστε εκεί που πρέπει. Αν θέλουμε να είμαστε το χρυσό μετάλλιο, πρέπει να μπορούμε να παρέχουμε τον καλύτερο τουρισμό στον κόσμο. Πρέπει ο κλάδος του τουρισμού να επενδύσει στην καλύτερη εκπαίδευση» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

