Παίκτης στον “Τροχό της Τύχης” διάλεξε τον τυχερό φάκελο και κέρδισε το αυτοκίνητο! – Δείτε το βίντεο

Ο “Τροχός της Τύχης”, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, συνεχίζει να μοιράζει γνώση, γέλιο και μεγάλα δώρα.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 18 Μαΐου, η τύχη χαμογέλασε πλατιά στον Σήφη, ο οποίος κατάφερε να φύγει από το πλατό με ένα ολοκαίνουριο αυτοκίνητο.

Το παιχνίδι ήταν ξεκάθαρα… αντρική υπόθεση και μαζί με τους συμπαίκτες του Μάκη και Γιάννη, ο Σήφης δήλωσε αποφασισμένος να φτάσει στον τελικό. Η πορεία του, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς το επεισόδιο ήταν γεμάτο ανατροπές, εναλλαγές στην πρωτιά και δυνατές στιγμές.

Ο πρώτος γύρος ήταν κερδοφόρος για τον Σήφη, που αν και κρητικός στην καταγωγή, έκανε σωστές επιλογές γραμμάτων και βρήκε τον γρίφο «αλευρόπιτα με κυδώνι και φέτα» στην κατηγορία «ηπειρώτικη συνταγή».

Παρά τις δυσκολίες και τις αναποδιές που ακολούθησαν στους επόμενους γύρους, κατάφερε να παραμείνει συγκεντρωμένος, να αρπάξει τις ευκαιρίες που του δόθηκαν και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό, με συνολικά κέρδη 3.255 ευρώ.

Στον τελικό, ο Πέτρος Πολυχρονίδης ευχήθηκε η τύχη να παραμείνει με το μέρος του Σήφη και να βρει το μαγικό φάκελο, που έκρυβε το μεγάλο δώρο, το αυτοκίνητο. Ο Σήφης έφερε τον αριθμό 9, ενώ η κατηγορία του γρίφου ήταν «πάνε πακέτο» και αποκαλύφθηκαν τα γράμματα Λ και Α. Με ψυχραιμία και εξαιρετικές επιλογές γραμμάτων, λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος, ο Σήφης έδωσε τη σωστή απάντηση: «ΛΙΜΑΝΙ – ΑΓΚΥΡΑ», κερδίζοντας το μεγάλο δώρο του παιχνιδιού, το αυτοκίνητο.

Όταν άνοιξε τον φάκελο, όλοι στο πλατό ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, καθώς ο Σήφης είχε κερδίσει το μεγάλο δώρο του «Τροχού της Τύχης», το αυτοκίνητο. Φανερά συγκινημένος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα επιστρέψει σπίτι του όχι με το μηχανάκι του, αλλά με τα κλειδιά ενός ολοκαίνουργιου αυτοκινήτου.

