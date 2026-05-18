Θρίλερ στην Κάλυμνο: Νεκρός άνδρας με τραύματα από μαχαίρι

Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5) ένας άνδρας ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το protothema.gr, το θύμα επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με ακόμη έναν άνδρα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας κατέληξε στη θάλασσα, ενώ ο κυβερνήτης του αλιευτικού ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο κυβερνήτης του σκάφους συνελήφθη, ενώ το Λιμενικό διενεργεί έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών.