Ο δήμος Θερμαϊκού καλεί σε συγκέντρωση κατά της αμμοληψίας στο Ακρωτήρι Επανομής

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στην τοπική κοινωνία της Επανομής, στον Δήμο Θερμαϊκού, τα σχέδια για αμμοληψίες στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου, το υλικό των οποίων προορίζεται για την επέκταση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ.

Η Δημοτική Αρχή Θερμαϊκού καλεί πολίτες και φορείς να δώσουν δυναμικό “παρών” στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα σχέδια αμμοληψιών.

Ο Δήμος Θερμαϊκου αναφέρει:

Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΟ. Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

Σχεδιάζουν να “ξηλώσουν” τον βυθό ενός ευαίσθητου παράκτιου οικοσυστήματος.

4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου από το Ακρωτήρι Επανομής προορίζονται για την επέκταση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ. Μια οικολογική και τουριστική καταστροφή για την περιοχή μας, που πάει να περάσει στα “μουλωχτά”.

Χωρίς να ρωτήσουν την τοπική κοινωνία.

Χωρίς σοβαρές περιβαλλοντικές μελέτες.

Αγνοώντας την ΟΜΟΦΩΝΗ άρνηση του Δήμου μας.

⚠️ Τι σημαίνει αυτό για εμάς;

Αλλοίωση των ακτών μας, οριστική καταστροφή αλιευτικών πεδίων, βαρύ χτύπημα στον τουρισμό και στον βιοπορισμό της κοινωνίας του Θερμαϊκού.

Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης είναι αναγκαία, αλλά ΟΧΙ πάνω στα συντρίμμια του δικού μας τόπου. Δεν είμαστε ενάντια στα έργα, είμαστε ενάντια στη λογική που μας αντιμετωπίζει ως περιβαλλοντικό “δανειοθάλαμο”.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και εμείς. Καμία απόφαση χωρίς διαφάνεια, τεκμηρίωση και την έγκρισή μας. Ο Δήμος Θερμαϊκού είναι τόπος ζωής!

Όλοι μαζί, πολίτες, επαγγελματίες και φορείς, δίνουμε μια ξεκάθαρη απάντηση:

🗓 ΠΟΤΕ: Παρασκευή 22 Μαΐου

🕛 ΩΡΑ: 12:00 το μεσημέρι

📍 ΠΟΥ: Λιμάνι Θεσσαλονίκης (Πύλη εισόδου πεζών)

Δήμος Θερμαϊκού Επανομή

