Λουτσέσκου: Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση φέρεται να βρίσκεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το φινάλε της φετινής σεζόν και την απώλεια της δεύτερης θέσης για τον ΠΑΟΚ, εξέλιξη που στέρησε από τον Δικέφαλο τη δυνατότητα συμμετοχής στα προκριματικά του Champions League.

Η ήττα στη Λεωφόρο αποτέλεσε το οριστικό χτύπημα για τους “ασπρόμαυρους”, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη χρονιά στην τρίτη θέση και πλέον θα ακολουθήσουν τη διαδρομή του Europa League.

Τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν έναν προπονητή βαθιά επηρεασμένο από την κατάληξη της χρονιάς. Ο έμπειρος τεχνικός, εμφανώς απογοητευμένος μετά τη λήξη του αγώνα, στάθηκε κυρίως στα λάθη και στις συνεχόμενες δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής του ΠΑΟΚ επιχείρησε να εξηγήσει την αγωνιστική καθίζηση των τελευταίων εβδομάδων, κάνοντας λόγο για μια περίοδο όπου τίποτα δεν εξελισσόταν όπως το υπολόγιζε η ομάδα. «Πιστεύαμε κάθε φορά ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο, αλλά τελικά συνέβαινε», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές του ατάκες, η οποία αναπαράχθηκε εκτενώς από τα ρουμανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο δημοσιογράφο, Γκάμπι Σάφτα, ο οποίος αναφέρει ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Λουτσέσκου μετά το παιχνίδι, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε συναισθηματικά καταβεβλημένος από τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε ο τελευταίος στόχος της χρονιάς.

«Είναι ο δεύτερος τελικός που χάνω με απίστευτο τρόπο. Από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα ήταν οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου», φέρεται να σημείωσε χαρακτηριστικά ο κόουτς του ΠΑΟΚ, αποτυπώνοντας το κλίμα απογοήτευσης που επικρατεί στο στρατόπεδο του Δικεφάλου.

