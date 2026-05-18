Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ελένη Αυλωνίτου – Πού οδεύει

Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρώην βουλευτής του κόμματος Ελένη Αυλωνίτου. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστό ότι από σήμερα δεν ανήκει πλέον  στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και όπως όλα δείχνουν οδεύει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα ιδρυθεί στις 25/6.

Η Ελένη Αυλωνίτου, που ήταν παρούσα στην εκδήλωση Τσίπρα στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι για την κυβερνώσα αριστερά, τονίζει ότι οι αγώνες της δεν σταματάνε και θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό…  

Αναλυτικά η ανάρτηση  της κ. Αυλωνίτου:

«Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στην Αριστερά και στο πεδίο των αγώνων για Δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, βρίσκομαι από τα φοιτητικά μου χρόνια.

Φυσικά, οι αγώνες μου αυτοί δεν σταματάνε με την σημερινή μου παραίτηση από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από το ίδιο το κόμμα, που υπηρέτησα με αυταπάρνηση πάνω από τρεις δεκαετίες. Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου γιατί νοιώθω ότι το οφείλω στα νέα παιδιά, που αφυκτιούν για τις συνθήκες ζωής που τους παραδίδουμε για να ζήσουν. Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους εσάς, που με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο μέσα στο κόμμα, όσο και μέσα στη κοινωνία. Θέλω να γνωρίζετε ότι έκανα πάντα ακόμα και περισσότερο από αυτά που μπορούσα για να σας υπηρετήσω, με γνώμονα τις δημοκρατικές μου αρχές και τη βαθιά μου αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μου, που διδάχθηκα από το σπίτι μου και τους δασκάλους μου.

Νέο ξεκίνημα λοιπόν νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα»!

