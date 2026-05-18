MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Ποτέ δεν εισήλθε στα χωρικά μας ύδατα ο στολίσκος Global Sumud με προορισμό τη Γάζα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Κύπρος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με πορεία του στολίσκου Global Sumud, ο οποίος είχε στόχο να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, κάτι που θα σήμαινε το «σπάσιμο» του ναυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν ανοικτά της Κύπρου τον στολίσκο Global Sumud για τη Γάζα, που αποτελείται από μια πενηνταριά σκάφη τα οποία είχαν αποπλεύσει από την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω του Χ οι οργανωτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο στολίσκος Global Sumud για τη Γάζα, ενώ πρόσθεσε πως δεν έχει ληφθεί από το Κέντρο σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο «Νέαρχος».

Το ΚΣΕΔ τόνισε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί πάντοτε υπεύθυνα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και στις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό».

Σε σχέση με τον διεθνή στολίσκο «που απέπλευσε με προορισμό τη Γάζα, σημειώνεται ότι ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η διέλευση και οποιαδήποτε συναφής δραστηριότητα πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα, σε απόσταση 90 ναυτικών μιλίων από την Κύπρο».

Το ΚΣΕΔ, αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση, «διερευνά κάθε πληροφορία που λαμβάνει και εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Εθνικού Σχεδίου “Νέαρχος”, όπου συντονίζει επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης με σκοπό την διάσωση ανθρώπινων ζωών, σε περίπτωση ναυτικού ή αεροπορικού ατυχήματος».

Επί του παρόντος, σημειώνεται «δεν έχει ληφθεί από το ΚΣΕΔ σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο και σε περίπτωση λήψης σήματος κινδύνου για ναυτικό ατύχημα το ΚΣΕΔ θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις διεθνείς του υποχρεώσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Κύπρος Λωρίδα της Γάζας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Δημήτρης Κοντόπουλος για Eurovision: Πίστευα ότι θα τερματίζαμε στην 5η ή 3η θέση, αλλά δεν περίμενα ότι θα κερδίζαμε

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε την αναχαίτιση του στολίσκου Global Sumud για την Γάζα

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για την πορεία της υγείας της – Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

MARKET 10 ώρες πριν

MERAVIA: Το νέο adults – only resort της Χαλκιδικής απαντά στην ανάγκη μας για ουσιαστική ηρεμία

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Ο ιδανικός συνδυασμός superfoods για υγιή καρδιά που αξίζει να καταναλώνεις καθημερινά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 48χρονο ψαρά που βρέθηκε νεκρός – Δεν υπάρχουν ενδείξεις από μαχαιριές