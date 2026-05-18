Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το Σωματείο “Παναγία Σουμελά Δήμου Θέρμης”

Με συγκίνηση, σεβασμό και βαθιά αίσθηση ιστορικής ευθύνης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 στη Θέρμη η εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που διοργάνωσε το Σωματείο «Παναγία Σουμελά Δήμου Θέρμης».

Η εκδήλωση ξεκίνησε μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Θέρμης, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας, καθώς και για όλους τους προγόνους που ξεριζώθηκαν, βασανίστηκαν και χάθηκαν.

Στη συνέχεια, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην αίθουσα της «Κυψέλης» του Ιερού Ναού, παρουσία πλήθους κόσμου, που συμμετείχε με σεβασμό και συγκίνηση σε μία ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη, την ιστορία και τη διατήρηση της ποντιακής ταυτότητας.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η απόδοση του Πυρρίχιου χορού Σέρρα από τους άνδρες πυρριχιστές του Σωματείου.

Συμμετείχαν οι πυρριχιστές του Σωματείου «Παναγία Σουμελά Δήμου Θέρμης», Στέφανος Παρασκευόπουλος, Στάθης Απιδόπουλος, Σωκράτης Μουρατίδης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Νίκος Πριονάς, καθώς και ο δάσκαλος του Σωματείου, Σάββας Γεωργιάδης.

Συγκινητική ήταν και η παρουσία της χορωδίας του Σωματείου, υπό τη διεύθυνση του χοράρχη Γιώργου Στεφανίδη, η οποία ερμήνευσε τραγούδια αφιερωμένα στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Το Σωματείο «Παναγία Σουμελά Δήμου Θέρμης» ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και συνέβαλαν στη διατήρηση της μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

