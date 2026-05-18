Τσιμτσιλή: Η αποκάλυψη για τον κρυφό γάμο Οικονομάκου – Τσερέλα

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας επέλεξαν να ζήσουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής τους η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε ιδιαίτερα στενό κύκλο.

Αν και αρκετοί πίστευαν πως το μυστήριο θα πραγματοποιούνταν στην Πάρο, το ζευγάρι αποφάσισε τελικά να παντρευτεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, το Σάββατο 16 Μαΐου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα, με ελάχιστους καλεσμένους να δίνουν το «παρών», καθώς στο πλευρό τους βρέθηκαν μόνο πολύ στενά συγγενικά και φιλικά πρόσωπα.

Το θέμα συζητήθηκε και στην εκπομπή Happy Day, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αναφέρεται στις πληροφορίες και τις φήμες γύρω από την επιλογή του ζευγαριού να κρατήσει τόσο χαμηλό προφίλ.

«Ίσως επειδή φήμες λένε – δεν ξέρω αν επιβεβαιώνονται – λίγο πριν την τελετή ο Μπρούνο βαφτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος. Ενδεχομένως επειδή υπήρχε και αυτή η διαδικασία πριν δεν ήθελαν να υπάρχουν τα φώτα», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Παράλληλα, μέσα από την ίδια συζήτηση σχολιάστηκαν και τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με πιθανή εγκυμοσύνη της ηθοποιού, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να ξεκαθαρίζει πως, σύμφωνα με τις πρόσφατες εμφανίσεις της Αθηνά Οικονομάκου, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο.