MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Τσουκαλάς: Η ΝΔ εφαρμόζει πιστά τον νόμο Κατρούγκαλου – Άμεσος εξορθολογισμός των συντάξεων χηρείας και κατάργηση των μειώσεων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πιστή εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου παρά -όπως σχολιάζει- την προεκλογική δέσμευσή της για κατάργησή του, καταλογίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στη ΝΔ.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του: «Η υπ’ αριθμ. 699/2026 απόφαση του Α’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κρίνει συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που προβλέπει τη χορήγηση μόνο μίας εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις σώρευσης συντάξεων, υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει πιστά τις περικοπές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, αφού όχι μόνο διατήρησε, αλλά με εγκυκλίους υλοποίησε τις περικοπές στις συντάξεις λόγω θανάτου».

«Ο πρωθυπουργός δεν δεσμευόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου; Μάλλον τυχαία ξέχασε να αναφερθεί σε αυτήν τη δέσμευση προχθές, που καυχιόταν για τα επιτεύγματα και τη συνέπειά του», σχολιάζει.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή θέση: άμεσος εξορθολογισμός των συντάξεων χηρείας και κατάργηση των μειώσεων».

Κώστας Τσουκαλάς ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

ΗΑΕ: Ομαλά τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό που δέχθηκε επίθεση – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ο Γαλιμπάφ αναλαμβάνει τον συντονισμό των ιρανοκινεζικών σχέσεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος Ρομά βούτηξε χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό 22χρονης μέσα σε αστικό λεωφορείο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Χάος σε πτήση της Qantas: Μεθυσμένος επιβάτης δάγκωσε αεροσυνοδό – Ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Τραμπ: “Δεν θα απομείνει τίποτα” από το Ιράν δεν κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ- Ανέβασε ΑΙ χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για το μεταναστευτικό – Στο στόχαστρο οι δομές σε Σέρρες και Μαλακάσα