Το ChatGPT θα μπορεί πλέον να συνδέεται με την τράπεζα σου

Η OpenAI φέρνει στο ChatGPT μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ώστε να έχουν πιο καθαρή εικόνα για το πού πηγαίνουν τα χρήματά τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η σύνδεση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας Plaid και θα επιτρέπει στο chatbot να αναλύει έξοδα, οικονομικές συνήθειες και επερχόμενες πληρωμές.



Το σύστημα θα μπορεί να κατηγοριοποιεί δαπάνες όπως τρόφιμα, μεταφορές, λογαριασμούς και συνδρομές, ενώ παράλληλα θα εμφανίζει επερχόμενες πληρωμές και επαναλαμβανόμενα έξοδα που συχνά περνούν απαρατήρητα. Την ίδια στιγμή, το ChatGPT θα μπορεί να προσφέρει πιο προσωποποιημένη οικονομική καθοδήγηση, ακόμη και για στόχους όπως η αγορά κατοικίας.



Σε πρώτη φάση, η νέα υπηρεσία θα διατίθεται μόνο στους συνδρομητές Pro στις ΗΠΑ, με κόστος 200 δολάρια τον μήνα, και θα υποστηρίζει περισσότερα από 12.000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες του εργαλείου, η OpenAI ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αντικαθιστά έναν επαγγελματία οικονομικό σύμβουλο.



Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό της OpenAI στο Χ.

A preview for Pro users: a new personal finance experience in ChatGPT.



Pro users in the U.S. can securely connect financial accounts, see where their money is going, and ask questions based on the information they choose to connect.



Your full financial picture, now in ChatGPT. pic.twitter.com/NjbJqOqFRi — ChatGPT (@ChatGPTapp) May 15, 2026

Πηγή: unboxholics.com