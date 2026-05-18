Χειροπέδες σε διακινητή στη Ροδόπη – Μετέφερε παράνομα σε ΙΧ 8 μετανάστες

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή προχώρησαν χθες το μεσημέρι, στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ -8- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

