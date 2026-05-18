Επιχείρηση διάσωσης δύο 13χρονων στον Άραχθο

Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχθο και η Πυροσβεστική έστησε επιχείρηση διάσωσης.

Τα δύο ανήλικα είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθυνε απότομα, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη.

Συμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχείρησαν στο σημείο διάσωσης 5 οχήματα με 12 υπαλλήλους από την Π.Υ. Άρτας. Στην επιχείρηση συνέδραμε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ ενημερώθηκε κι η ΔΕΔΔΗΕ να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου, σε περίπτωση που θα χρειαζόταν.

