Δημήτρης Σκουλός: Δεν είναι θέμα τηλεόρασης, εγώ δουλεύω για να συντηρώ την οικογένειά μου

Ο Δημήτρης Σκουλός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τη συμμετοχή του στο J2US, αλλά και για το νέο σχήμα του GNTM.

Αναφερόμενος στην τηλεοπτική του παρουσία, ο γνωστός φωτογράφος εξήγησε πως βλέπει την τηλεόραση και ως επαγγελματική ευκαιρία. «Δεν είναι θέμα τηλεόρασης αν ήθελα να βρεθώ μπροστά σε μια κάμερα. Είναι θέμα βιοποριστικό. Είναι μια έξτρα δουλειά. Εγώ δουλεύω για να συντηρώ την οικογένειά μου. Και αυτό είναι ένα έξτρα εισόδημα για μένα. Οπότε είναι μια χαρά», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια σχολίασε και το νέο καστ του GNTM. «Νομίζω έφυγε ένας κύριος που ήταν στο προηγούμενο και μπήκε η Μπέττυ Μαγγίρα στη θέση του. Ωραίο θα ’ναι. Γιατί κι η Μπέττυ είναι τσαχπίνα, έχει πλάκα. Είναι ο Λάκης Γαβαλάς, ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, θα είναι ο Άγγελος Μπράτης, νομίζω μια χαρά θα είναι».

Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετείχε ξανά στο ριάλιτι μόδας, αν δεχόταν πρόταση υπό τις κατάλληλες συνθήκες. «Αν μου το έλεγαν και μου έλεγαν τους συντελεστές και συμφωνούσα, δε θα είχα θέμα. Αλλά δεν ξέρω», είπε.