Eurovision 2026: Η διερμηνέας του BBC χόρεψε το “Jalla” της Κύπρου και έγινε viral
Η Eurovision 2026 ανήκει στην ιστορία, με μια σειρά από παραλειπόμενα του μουσικού διαγωνισμού να συντηρούν τις συζητήσεις για τα όσα έγιναν στη Βιέννη. Το BBC είχε φροντίσει κατά την αναμετάδοση του τελικού να αποδίδονται όλα τα τραγούδια στη νοηματική από την Κλαρ Έντουαρντς, που κατάφερε να γίνει viral με τον τρόπο που επέλεξε να παρουσιάσει ορισμένα από τα κομμάτια. Η διερμηνέας κέντριζε τα βλέμματα κατά διαστήματα.
Όπως φάνηκε, η διερμηνέας του BBC βρήκε απόλυτα ξεσηκωτικό στη Eurovision 2026, το τραγούδι «Jalla» της Κύπρου. Το χόρεψε μπροστά στην κάμερα και έδειχνε να το απολαμβάνει.
Η Κλαρ Έντουαρντς είχε φροντίσει να μάθει τους στίχους του τραγουδιού και πέρασε την παρουσίαση σε άλλο επίπεδο, όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media.
Η ίδια φάνηκε να διασκεδάζει με το κομμάτι που ερμήνευσε η Antigoni Buxton στον μουσικό διαγωνισμό. Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok σχολιάζεται η ενέργειά της και ο τρόπος που χόρευε το τραγούδι.
@lydgeo We see you 🙌 #esc #eurovision2026 #jalla #cyprus #eurovision ♬ original sound – lydgeo
@lydgeo Replying to @George Well done bbc #eurovision #eurovision #eurovision2026 #jalla #cyprus ♬ original sound – lydgeo
Νικήτρια στη Eurovision, αναδείχθηκε η Dara που εκπροσώπησε την Βουλγαρία. Κατά την επιστροφή της στη Σόφια, η 27χρονη γνώρισε την αποθέωση, από εκατοντάδες άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δήμας: Έτοιμη προς το τέλος Ιουλίου η επέκταση Καλαμαριάς του μετρό – Την άνοιξη του 2027 ολοκληρώνεται το Flyover
- Κατερίνα Καινούργιου για Eurovision: Ένα χειροκρότημα στη Δάφνη Μπόκοτα που ό,τι είπε έπεσε μέσα σε όλα
- Κεφαλονιά: Σε βαρύ κλίμα το 40ημερο μνημόσυνο για τη Μυρτώ – Οι νέες φωτογραφίες από την οικογένειά της ως άγγελος στον ουρανό