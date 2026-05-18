Παπασταύρου: Με την ανάρτηση Τραμπ αναγνωρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική Μητσοτάκη

Στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναδημοσίευσε συνέντευξή του στο Breibart News αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας ότι «αναγνωρίζεται από τον ίδιο πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική Μητσοτάκη».

«Ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι είναι ο πρώτος ευρωπαίος πρωθυπουργός που μίλησε με ρεαλισμό. Ναι στην πράσινη μετάβαση αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος» συμπλήρωσε ο κ. Παπασταύρου στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι «είμαστε χώρα με πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον γιατί η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύς».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λίγες ώρες αφού γύρισε από την Κίνα, μαζί με τις άλλες δημοσιεύσεις λέει μπράβο στην Ελλάδα και τον Μητσοτάκη» είπε ακόμα ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ερωτηθείς για τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως «αν πριν από έναν χρόνο, όταν πάτησε γκαζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες στους υδρογονάνθρακες είχε νόημα, φανταστείτε τώρα πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να διερευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα».

Όπως είπε «τρέχουμε δύο φορές παραπάνω τώρα Στόχος μας η πρώτη ερευνητική γεώτρηση να γίνει το πρώτο 3μηνο του 2027, μπορεί και νωρίτερα. Εμείς κάνουμε όλες τις ρυθμιστικές ενέργειες ώστε να μπει το γεωτρύπανο όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Στην ερώτηση για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ο υπουργός Περιβάλλοντος απάντησε ότι «η κοινοπραξία μιλάει για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισ. κυβικών μέτρων. Η κοινοπραξία προβλέπει ότι μπορεί να αποφέρει 10 δισ. από το block 2. Φανταστείτε τι σημαίνει συνολικά για τη χώρα. Είναι η πρώτη φορά που πάμε σε το βάθος 4.500 μέτρα, πάμε εκεί που πιστεύουμε οτι υπάρχει πλούτος για τη χώρα».

Παρατήρησε, τέλος, ότι «όλες αυτές οι κινήσεις με αποφασιστικότητα πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου είνα λογικό να μην αφήνει χαρούμενη την Τουρκία».