MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Με την ανάρτηση Τραμπ αναγνωρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική Μητσοτάκη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναδημοσίευσε συνέντευξή του στο Breibart News αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας ότι «αναγνωρίζεται από τον ίδιο πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική Μητσοτάκη».

«Ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι είναι ο πρώτος ευρωπαίος πρωθυπουργός που μίλησε με ρεαλισμό. Ναι στην πράσινη μετάβαση αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος» συμπλήρωσε ο κ. Παπασταύρου στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι «είμαστε χώρα με πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον γιατί η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύς».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λίγες ώρες αφού γύρισε από την Κίνα, μαζί με τις άλλες δημοσιεύσεις λέει μπράβο στην Ελλάδα και τον Μητσοτάκη» είπε ακόμα ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ερωτηθείς για τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως «αν πριν από έναν χρόνο, όταν πάτησε γκαζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες στους υδρογονάνθρακες είχε νόημα, φανταστείτε τώρα πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να διερευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα».

Όπως είπε «τρέχουμε δύο φορές παραπάνω τώρα Στόχος μας η πρώτη ερευνητική γεώτρηση να γίνει το πρώτο 3μηνο του 2027, μπορεί και νωρίτερα. Εμείς κάνουμε όλες τις ρυθμιστικές ενέργειες ώστε να μπει το γεωτρύπανο όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Στην ερώτηση για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ο υπουργός Περιβάλλοντος απάντησε ότι «η κοινοπραξία μιλάει για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισ. κυβικών μέτρων. Η κοινοπραξία προβλέπει ότι μπορεί να αποφέρει 10 δισ. από το block 2. Φανταστείτε τι σημαίνει συνολικά για τη χώρα. Είναι η πρώτη φορά που πάμε σε το βάθος 4.500 μέτρα, πάμε εκεί που πιστεύουμε οτι υπάρχει πλούτος για τη χώρα».

Παρατήρησε, τέλος, ότι «όλες αυτές οι κινήσεις με αποφασιστικότητα πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου είνα λογικό να μην αφήνει χαρούμενη την Τουρκία».

Κυριάκος Μητσοτάκης Ντόναλντ Τραμπ Σταύρος Παπασταύρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε χθες περιοχές του Κιλκίς προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: “Συγγνώμη στον κόσμο μας” – Η ανακοίνωση μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό  Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από σήμερα – Σε ποια σημεία

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Δημήτρης Κοντόπουλος: Μη χτυπάτε τον Ακύλα, η δεκάδα είναι φοβερή θέση

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Ραγίζει καρδιές το βίντεο που ανέβασε για τον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή

EUROBANK 15 λεπτά πριν

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι – “Διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων”