Κρήτη: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι ανιψιοί που ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρησμούς, φθορές περιουσιών αλλά και υποθέσεις ζωοκλοπής.

Σήμερα, σύμφωνα με το neakriti.gr, οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών οι συλληφθέντες, με τους τρεις που κατηγορούνται για ζωοκλοπή να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεσή τους.

Αντίθετα, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, που εμφανίστηκαν ενώπιον των Αρχών με χειροπέδες, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Πρόκειται για δύο ανιψιούς, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Την ίδια ώρα, ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν βρισκόταν ανάμεσα στους προσαχθέντες στο Ρέθυμνο.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 18 Μαΐου και επικεντρώνεται κυρίως σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας επιδοτήσεις που υπολογίζεται ότι φτάνουν περίπου τις 580.000 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη το ενδεχόμενο οι παράνομες δηλώσεις να εκτείνονται και σε προηγούμενα χρόνια, ενώ καταγγελίες αναφέρουν ότι ιδιοκτήτες γης δέχονταν πιέσεις, απειλές ή ακόμη και ζημιές στις περιουσίες τους όταν αρνούνταν να συνεργαστούν.

Η συνολική οικονομική ζημιά που αποδίδεται στη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στο κύκλωμα.