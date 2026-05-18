MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη – Οικογένεια στα Βορίζια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 580.000 ευρώ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το ελληνικό FBI στήθηκε σήμερα το πρωί (18.05.2026) στην Κρήτη, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εμπρησμούς, εκβιασμούς και απάτες.

Σύμφωνα με το newsit.gr, στελέχη του ελληνικού FBI έχουν ήδη συλλάβει 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στα Βορίζια της Κρήτης: έναν θείο και τα δύο ανίψια του. Κατηγορούνται πως καταπατούσαν χωράφια στην περιοχή και στη συνέχεια τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να παίρνουν επιδοτήσεις.

Φέρεται μάλιστα πως για τα καταπατημένα χωράφια πήραν επιδοτήσεις 580.000 ευρώ.

Σχετικά με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πέρα από εμπρησμούς, εκβιασμούς και απάτες, κατηγορούνται και για φθορές.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να ανοίξει ο κύκλος των ερευνών σε όλη την Κρήτη, ώστε να αποδειχθεί αν εμπλέκονται και άλλοι στην δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Πέρα από τους 3 συγγενείς, συνελήφθησαν ακόμη 3 για κλοπές ζώων.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη ώστε να συλληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Βορίζια Κρήτη ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Μαριάννα Τουμασάτου: Προτιμώ να πληρώνω τις επιλογές μου και όχι τις φοβίες μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός: Το 1-1 έστειλε οριστικά τους Σερραίους στη Super League 2

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Κίνα: Ισχυρός σεισμός σκόρπισε τον τρόμο – Δύο νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι στο νότιο τμήμα της χώρας

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Τάμτα για Eurovision: Λίγο “κάηκα” βλέποντας την ψηφοφορία, δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ένας νεκρός σε τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου – Τρεις τραυματίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ο Άρης “πάτησε” την ΑΕΚ στο Αλεξάνδρειο και πάει στην Αθήνα για την πρόκριση