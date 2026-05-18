Ο Ακύλας ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην ΕΡΤ μετά την Eurovision

Την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην ΕΡΤ μετά τον τελικό της Eurovision ακύρωσε ο Ακύλας λόγω αδιαθεσίας.

Ο τραγουδιστής επέστρεψε από τη Βιέννη την Κυριακή 17 Μαΐου μαζί με την ελληνική αποστολή, μετά τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία. Ο Ακύλας ερμήνευσε το «Ferto» στο Wiener Stadthalle, κατακτώντας τη δέκατη θέση.

Το πρωί της Δευτέρας, ο καλλιτέχνης θα εμφανιζόταν στο «Πρωίαν σε Είδον», ωστόσο λόγω πυρετού, ενημέρωσε την παραγωγή ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί στην εκπομπή. Στη θέση του εμφανίστηκαν οι σχολιαστές των ημιτελικών και του τελικού, Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου, μιλώντας για την εμπειρία τους και την πορεία του Ακύλα στον διαγωνισμό.

