Θεσσαλονίκη: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην Επανομή, το πέταξαν δίπλα σε κάδο σκουπιδιών

Ένα νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, εγκαταλελειμμένο δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη διαχείριση του περιστατικού.

Το θαλάσσιο θηλαστικό βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση σήψης και εκτιμάται ότι είχε ξεβραστεί στην ακτή. Ωστόσο, αντί να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, άγνωστοι το απομάκρυναν από το σημείο και το άφησαν κοντά σε κάδο απορριμμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Mega.

Λόγω της εκτεταμένης αποσύνθεσης του ζώου, δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά του για εργαστηριακό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του. Για την προστασία της δημόσιας υγείας, αποφασίστηκε η υγειονομική ταφή του.