Δ. Ωραιοκάστρου: Στις 2 Ιουνίου το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής – Θα συνδέει την Μυγδονία με το Ωραιόκαστρο

Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει τις Κοινότητες της Μυγδονίας (Δρυμός, Λητή και Μελισσοχώρι) με το κέντρο του Ωραιοκάστρου.

Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2026.

Το θέμα της δημιουργίας ενδοδημοτικής συγκοινωνίας στον Δήμο Ωραιοκάστρου συζητήθηκε εκτενώς στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών ΠΚΜ, Σωκράτη Δωρή και του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη.

Σήμερα ακολούθησε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου και αποφασίστηκε το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής, που θα ονομάζεται «84Μ», να πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα των δρομολογίων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και θα ακολουθήσει νεότερη σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό, κ. Κυρανάκη, τον αντιπεριφερειάρχη, κ. Δωρή, τα μέλη της διοίκησης του ΟΣΕΘ και του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και όσους συνεργάστηκαν και συνέβαλαν, για να αποκτήσουμε στον Δήμο Ωραιοκάστρου ενδοδημοτική συγκοινωνία. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς εργαζόμενοι, μαθητές, αθλητές και επισκέπτες της περιοχής θα μπορούν πλέον να μετακινούνται απευθείας από τις περιοχές της Μυγδονίας στο Ωραιόκαστρο μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου Ωραιοκάστρου-Μελισσοχωρίου. Αυτές τις μέρες γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε στις 2 Ιουνίου να κάνουμε το πρώτο δρομολόγιο», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Η πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), Βασιλική Τραούδα, ανέφερε πως εκ μέρους του οργανισμού γίνονται ήδη οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε τα δρομολόγια να καλύπτουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής.

Στη συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου συμμετείχαν η πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), Βασιλική Τραούδα, ο διευθύνων σύμβουλος, Ανάργυρος Κουζής, οι συνεργάτες του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Ιπποκράτης Βλαχοπαναγιώτης και Δέσποινα Καραπιλάφη, η συγκοινωνιολόγος του ΟΣΕΘ, Χριστιάνα Κωνσταντινίδου, ο προϊστάμενος κίνησης του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέργιος Κόνιαρης, οι αντιδήμαρχοι, Μυγδονίας, Γιώργος Παρισόπουλος και Αγροτικής Ανάπτυξης και διαχείρισης ζώων συντροφιάς, Ευάγγελος Χατζηαντωνίου, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Δρυμού, Όλγα Διαμέλα, Μελισσοχωρίου, Αθανάσιος Καγιάς, Λητής, Γιώργος Τόλας, η πρόεδρος της ΔΕΥΑΩ, Όλγα Γαβότση και ο εντεταλμένος σύμβουλος Προστασίας του Πολίτη, Αναστάσιος Χαλκίδης.

Πριν από την συνάντηση πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις περιοχές που θα εξυπηρετεί η νέα λεωφορειακή γραμμή, ώστε να χαραχθεί το ακριβές δρομολόγιο και να καθοριστούν οι στάσεις.