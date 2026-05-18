Μάντζος: Η ωμή ισχύς δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει την ισχύ του δικαίου

«Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η Μεσόγειος γίνεται θέατρο παράνομων ενεργειών από ισραηλινά σκάφη εις βάρος ανθρωπιστικής αποστολής, εντός περιοχών αρμοδιότητας έρευνας και διάσωσης κρατών-μελών της ΕΕ», σημειώνει ο υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος σε ανακοίνωσή του.

Τονίζει ότι «σε μια εποχή γενικευμένης γεωπολιτικής ανασφάλειας, κανένα κράτος δεν μπορεί να ενεργεί ανεμπόδιστα παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις ισχύουσες αρχές της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της αβλαβούς διέλευσης. Η ωμή ισχύς δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει την ισχύ του δικαίου».

Υπογραμμίζει ότι «η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να εντείνει κάθε αναγκαία διεθνή πρωτοβουλία για να εγγυηθεί την ασφάλεια και ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την αποκλεισμένη Γάζα».