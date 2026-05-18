Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε το τέλος των ερευνών για τον μικρό Μπεν – Συντετριμμένη η μητέρα του

Τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση του μικρού Μπεν Νίνταμ ανακοίνωσε η αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημερώνοντας επίσημα τη μητέρα του παιδιού πως, μετά από 35 χρόνια, η υπόθεση περνά πλέον αποκλειστικά στα χέρια των ελληνικών Αρχών.

Η Κέρι Νίνταμ αναζητά εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες την αλήθεια για την εξαφάνιση του 21 μηνών γιου της από την Κω στις 24 Ιουλίου 1991, με όλες τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα να οδηγούν σε αδιέξοδο.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ενημέρωσε τη μητέρα πως οι βρετανικές Αρχές δεν θεωρούνται πλέον αρμόδιες για την υπόθεση, επικαλούμενες έλλειψη χρόνου και πόρων, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική έρευνα θα εξαρτάται πλέον από την ελληνική αστυνομία.

Η είδηση προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην Κέρι Νίνταμ, η οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, δήλωσε:

«Πρόκειται για καταστροφικά νέα. Η υπόθεση θα περάσει πλέον αποκλειστικά στα χέρια των ελληνικών αρχών. Αν συμβεί αυτό, νιώθω πως είναι καλύτερα να εγκαταλείψω την αναζήτηση του Μπεν, γιατί η ελληνική αστυνομία το μόνο που ήθελε από πάντα ήταν να κλείσει αυτή η υπόθεση».

Η ίδια πρόσθεσε πως η οικογένεια αγωνίζεται ασταμάτητα εδώ και σχεδόν 35 χρόνια για να κρατήσει ζωντανή την υπόθεση και να μη ξεχαστεί ποτέ ο μικρός Μπεν.

Το καλοκαίρι του 1991, η τότε 19χρονη μητέρα είχε μετακομίσει μαζί με τον γιο της στην Κω, προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα ζωή κοντά στους γονείς της, που είχαν ήδη εγκατασταθεί στο νησί.

Ο μικρός Μπεν έμενε μαζί με τους παππούδες του, Έντι και Κριστίν, σε ένα αγρόκτημα που ανακαίνιζαν, ενώ η μητέρα του εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Το παιδί συνήθιζε να κινείται μέσα και έξω από το σπίτι, μέχρι που το μεσημέρι της 24ης Ιουλίου εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος.

Αρχικά, η οικογένεια πίστεψε πως το παιδί είχε φύγει με τον θείο του, Στίβεν, ο οποίος εργαζόταν στο οικόπεδο μαζί με τον πατέρα του. Όταν όμως τον εντόπισαν μόνο του, ξεκίνησε ο εφιάλτης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες γύρω από την εξαφάνιση του μικρού Μπεν, με τη μητέρα του να πιστεύει για χρόνια πως το παιδί είχε απαχθεί από κύκλωμα εμπορίας παιδιών και παρέμενε ζωντανό.

Το 2012 ήρθε στο προσκήνιο η λεγόμενη «θεωρία του εκσκαφέα», σύμφωνα με την οποία το παιδί ίσως σκοτώθηκε κατά λάθος από εκσκαφέα σε ελαιώνα πίσω από το αγρόκτημα.

Ο χειριστής του μηχανήματος, Κωνσταντίνος Μπάρκας, εργαζόταν στην περιοχή εκείνη την περίοδο, ενώ το 2015 ανώνυμος μάρτυρας υποστήριξε πως ο ίδιος είχε παραδεχθεί πριν τον θάνατό του ότι ευθυνόταν για το δυστύχημα και είχε θάψει τα λείψανα του παιδιού.

Παρά τις πολυάριθμες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, δεν βρέθηκε ποτέ κανένα ίχνος του μικρού Μπεν Νίνταμ.