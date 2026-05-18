Καιρός: Έρχεται τριήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, με αστάθεια αλλά και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη – Τετάρτη και μετά θα οδηγηθούμε σε έντονα άστατο καιρικό μοτίβο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open.

Όπως είπε μεταξύ άλλων, ευνοείται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την Κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ευνοείται και η αστάθεια.

Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φθάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και την Παρασκευή.

Όμως, παρότι θα κυριαρχήσει άστατος καιρός από αύριο και μεθαύριο και στη συνέχεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα.

Βροχερός ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Τρίτη, σιγά-σιγά πυροδοτείται η αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με καλό καιρό, όμως, όσο θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, θα αναπτύσσονται σύννεφα που θα προσφέρουν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες.

Την Τετάρτη, αυτή η αστάθεια αρχίζει και εξαπλώνεται και προς το Αιγαίο, επηρεάζοντας θαλάσσιες εκτάσεις, ενώ θα σημειωθούν μπόρες ή και καταιγίδες.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα «βαρύνει», ενώ η αστάθεια θα είναι έντονη σε μεγάλο μέρος της χώρας μας. Σε τοπικό επίπεδο, δεν αποκλείεται να συναντήσουμε κάποια μικροπλημμυρρικά επεισόδια.

