Μαγνησία: Ανήλικες κατήγγειλαν 19χρονο για βιασμό – Στο Στρατοδικείο Λάρισας ο φερόμενος ως δράστης

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησαν δύο ανήλικα κορίτσια που διαμένουν σε νησί των Βόρειων Σποράδων. Τα δύο ανήλικα κορίτσια κατήγγειλαν έναν 19χρονο για βιασμό.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, οι τρεις νέοι που είναι κάτοικοι του νησιού, γνωρίστηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση βρέθηκαν όλοι μαζί το περασμένο Σάββατο (16/5) και έπειτα από την έξοδό τους κατέληξαν στο σπίτι του 19χρονου, όπου ο νεαρός φέρεται να βίασε τις δύο 16χρονες φίλες, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στην Αστυνομία.

Μετά την καταγγελία, ο 19χρονος, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και βρισκόταν στο νησί με άδεια, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και για κατάχρηση ανικάνων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Ο 19χρονος, σήμερα το πρωί, μεταφέρθηκε με σκάφος στον Κατηγιώργη και με περιπολικό της Αστυνομίας θα μεταφερθεί στο Στρατοδικείο Λάρισας, που θα αποφασίσει τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.