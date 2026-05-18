Πότε μπαίνουν τα επιδόματα Μαΐου 2026 από τον ΟΠΕΚΑ

Στην τελική ευθεία έχει μπει η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των επιδομάτων και των κοινωνικών παροχών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τον Μάιο του 2026.

Ως είθισται, τα επιδόματα του Οργανισμού καταβάλλονται στους δικαιούχους την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Ωστόσο, για τον τρέχοντα μήνα προκύπτει μια ημερολογιακή διαφοροποίηση, καθώς η τελευταία ημέρα του Μαΐου (31 Μαΐου) συμπίπτει με ημέρα Κυριακή.

Κατά συνέπεια, η επίσημη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. 

Ποια επιδόματα πληρώνονται

Στην πληρωμή του Μαΐου περιλαμβάνονται τα εξής επιδόματα και προγράμματα:

-Αναπηρικά επιδόματα
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
-Κάλυψη εξόδων κηδείας
-Επίδομα αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία
-Επίδομα αναδοχής
-Παροχή για ανασφάλιστους υπερήλικες
-Επίδομα γέννησης
-Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων

-Επίδομα ομογενών
-Ενίσχυση για κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
-Επίδομα παιδιού Α21 (β’ δόση)
-Επίδομα στέγασης / ενοικίου
-Επίδομα στεγαστικής συνδρομής
-Πρόγραμμα μετεγκατάστασης Έβρου
-Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού
-Παροχές για προστατευόμενα παιδιά θυμάτων φυσικών καταστροφών

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

