Βικτώρια Χαλκίτη για τη νίκη της Dara στη Eurovision: Δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα, δεν μπορώ να το περιγράψω

Δύσκολο ήταν για τη Βικτώρια Χαλκίτη να περιγράψει μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα τα συναισθήματά της μετά τη νίκη της Βουλγαρίας και της Dara στη Eurovision.

Η τραγουδίστρια αποτέλεσε μέρος της βουλγαρικής αποστολής, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της vocal coach και, όπως είπε, δεν μπορεί να περιγράψει πώς νιώθει. Ωστόσο, μοιράστηκε την αντίδρασή της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Το σηκώσαμε όντως και δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Δηλαδή πραγματικά νιώθω πέντε χρόνων. Είχαμε εστιάσει στην εμφάνιση και δουλεύαμε καθημερινά πάρα πολύ σκληρά», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

«Η Dara είχε έρθει στην Αθήνα για να κάνω πρόβες μαζί της και δέσαμε και πάρα πολύ. Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι το οποίο έχει φοβερό ταλέντο. Μέχρι που γυρίσαμε στο ξενοδοχείο χοροπηδάγαμε έξω από το ξενοδοχείο και λέγαμε ”τι έχει γίνει τώρα;”», πρόσθεσε.