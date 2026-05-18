MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βικτώρια Χαλκίτη για τη νίκη της Dara στη Eurovision: Δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα, δεν μπορώ να το περιγράψω

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύσκολο ήταν για τη Βικτώρια Χαλκίτη να περιγράψει μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα τα συναισθήματά της μετά τη νίκη της Βουλγαρίας και της Dara στη Eurovision.

Η τραγουδίστρια αποτέλεσε μέρος της βουλγαρικής αποστολής, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της vocal coach και, όπως είπε, δεν μπορεί να περιγράψει πώς νιώθει. Ωστόσο, μοιράστηκε την αντίδρασή της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Το σηκώσαμε όντως και δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Δηλαδή πραγματικά νιώθω πέντε χρόνων. Είχαμε εστιάσει στην εμφάνιση και δουλεύαμε καθημερινά πάρα πολύ σκληρά», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

«Η Dara είχε έρθει στην Αθήνα για να κάνω πρόβες μαζί της και δέσαμε και πάρα πολύ. Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι το οποίο έχει φοβερό ταλέντο. Μέχρι που γυρίσαμε στο ξενοδοχείο χοροπηδάγαμε έξω από το ξενοδοχείο και λέγαμε ”τι έχει γίνει τώρα;”», πρόσθεσε.

Βικτώρια Χαλκίτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Φρίκη στο Ηράκλειο: Άνδρας κατηγορείται ότι έπνιξε αδέσποτη γάτα και την πέταξε σε κάδο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Κατερίνη: Χτύπησαν και λήστεψαν ιδιοκτήτη καταστήματος τυχερών παιχνιδιών – Του άρπαξαν 26.000 ευρώ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κρήτη: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι ανιψιοί που ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Εκρηκτικά βρέθηκαν κοντά σε drone που εικάζεται ότι ανήκει στην Ουκρανία και συνετρίβη στην Λιθουανία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: “Συγγνώμη στον κόσμο μας” – Η ανακοίνωση μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Μαρτυρία για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Μας πέρασε με ταχύτητα και σκεφτήκαμε θα σκοτώσει κόσμο…