Σπανάκης για την ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ Μοσχάτου: “Δεν έχω καμία σχέση, δεν εισπράττω ούτε ευρώ”

«Δεν έχω καμία σχέση εγώ με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου», είπε ο Βασίλης Σπανάκης αναφορικά με την επίθεση του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγω για χυδαιότητες.

«Το ακίνητο είναι της οικογένειάς μου. Όμως, δεν έχω καμία σχέση εγώ με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου. Το ξεκαθαρίζω. Και δεν είναι θέμα, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να συμψηφίσει τα 10.000 ευρώ που παίρνει από την Κρήτη ή το ένα εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει», δήλωσε στο Mega ο υφυπουργός Εσωτερικών και συνέχισε:

«Αν νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης και αν νομίζει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι με προσωπική επίθεση εναντίον μου θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Αυτό που προβλέπω εγώ είναι να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ με τέτοιου είδους επιθέσεις. Πρώτη φορά, μα πρώτη φορά, το ΠΑΣΟΚ κάνει προσωπική επίθεση και μάλιστα τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όταν το όνομά μου ακούγεται ότι μπορεί να είμαι ένας από τους γραμματείς της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές».

Στη συνέχεια ο Βασίλης Σπανάκης είπε: «Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου, δεν έχω καμία σχέση και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ. Εγώ μένω από πάνω. Μιλάμε για το ενοίκιο του ισογείου που ανήκει στην αδερφή μου. Αυτά που αναφέρει το δημοσίευμα είναι χυδαιότητες και τις υιοθετεί το ΠΑΣΟΚ. Όποιος έχει ψιλή κυριότητα δεν έχει κανένα δικαίωμα διαχείρισης και κανένα δικαίωμα γενικώς».