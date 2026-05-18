Pamela Anderson: Ειδύλλιο-βόμβα με τον Tom Cruise;

Η Pamela Anderson «κάνει χώρο για τον έρωτα στη ζωή της», τη στιγμή που οι φήμες οργιάζουν ότι έχει ξεκινήσει σχέση με τον Tom Cruise.

Η 58χρονη Pamela Anderson φέρεται να είναι έτοιμη να ερωτευτεί ξανά, έπειτα από «μερικά πολυάσχολα χρόνια κατά τα οποία απέδειξε την αξία της» στη βιομηχανία του θεάματος, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Daily Mail.

Η Pamela φημολογείται ότι τράβηξε την προσοχή του Tom Cruise, 63 χρόνων, τον περασμένο μήνα, αφού εκείνος εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της στη μεγάλη κινηματογραφική της επιστροφή, «The Last Showgirl». «Η ταινία έκανε τον κόσμο να δει την Pam με ένα εντελώς διαφορετικό φως, συμπεριλαμβανομένου και του Tom», δήλωσε πηγή στο National Enquirer. «Έχουν επικοινωνία από τότε».


Ο πληροφοριοδότης συνέχισε λέγοντας ότι «σίγουρα υπήρχε μια σπίθα» ανάμεσα στους δύο σταρ. «Ο κόσμος το έχει παρατηρήσει και το έχει αναφέρει στον Tom», πρόσθεσε η πηγή.

Η Pamela Anderson είχε συνδεθεί ερωτικά τελευταία με τον συμπρωταγωνιστή της στο The Naked Gun, Liam Neeson. Οι δυο σταρ πυροδότησαν φήμες περί ειδυλλίου, αφού η χημεία τους έγινε εμφανής κατά την προώθηση της ταινίας τους το περασμένο καλοκαίρι.

Τότε, πηγές είχαν δηλώσει στο Page Six ότι «προσπαθούσαν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Πηγή: instyle.gr

