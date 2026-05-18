ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ζητά προστασία για τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla
«Η επίθεση δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ κατά του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla συνιστά μια πειρατική κίνηση, που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
«Οι ενέργειες αυτές πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Ο στόλος αλληλεγγύης, στον οποίο συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, πρέπει να φτάσει ασφαλής στον προορισμό του, στη Γάζα. Το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα να συμπεριφέρεται ως διεθνής ταραξίας», σημειώνει και καταλήγει:
«Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου».