Πατήσια: Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για το εργατικό δυστύχημα – Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των αιτιών για τον θάνατο του 52χρονου σε υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια.

Σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη θλίψη του για το εργατικό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στον υποσταθμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ:

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Διοίκηση και τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

«Άκουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο, μετά είδα ασθενοφόρο και περιπολικά»

«Άκουσα έναν θόρυβο γύρω στις δέκα παρά δέκα. Γύρω στις δέκα και μαζεύτηκε κόσμος. Ήρθε ασθενοφόρο, περιπολικά. Μετά ήρθε η πυροσβεστική και άλλο ένα όχημα της πυροσβεστικής, μάλλον γιατί ήταν διαρροή ρεύματος, οπότε χρειαστήκανε έξτρα βοήθεια» είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με την ίδια, ο θόρυβος «ήταν εκκωφαντικός αλλά δεν φάνηκε σαν να ήταν έκρηξη. Φάνηκε σαν να σκάει ένα καλώδιο με ρεύμα. Κάπως έτσι ακούστηκε, αλλά στην αρχή το πέρασα για ήχο από κάποιο όχημα που μπορεί να πέταξε κάτι για τα έργα που κάνουν».