MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλιούπολη: Επιστολή δημάρχου στην υπουργό Παιδείας για μοριοδότηση στις Πανελλαδικές μετά τον θάνατο δύο 17χρονων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Επιστολή στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη έστειλε ο δήμαρχος Ηλιούπολης με αφορμή το τραγικό συμβάν με τον θάνατο των δύο μαθητριών Λυκείου της περιοχής του.

Ο δήμαρχος Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, ζήτησε μεταξύ άλλων, τη συνδρομή του υπουργείου «προκειμένου να κηρυχθεί όλη η χώρα σε τριήμερο πένθος».

Παράλληλα, αιτήθηκε «την ευρύτερη στήριξη του 5ου Λυκείου που φοιτούσαν τα δύο 17χρονα κορίτσια» και «να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά και για τα παιδιά που έχουν βιώσει αυτό το τραγικό γεγονός να εξασφαλιστεί και κάποια μοριοδότηση. Με πλήρη σεβασμό προς όλα τα παιδιά που δίνουν τον ίδια αγώνα, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να αναγνωριστεί η εξαιρετική αυτή συνθήκη για τη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα».

Ο δήμαρχος στην επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας, προσθέτει ότι «το αίτημα αυτό δεν αποσκοπεί στην άνιση μεταχείριση, αλλά στην αποκατάσταση μιας αντικειμενικά άνισης αφετηρίας, καθώς οι συγκεκριμένοι μαθητές καλούνται να εξεταστούν υπό συνθήκες έντονου ψυχικού τραύματος».

Ηλιούπολη Πανελλαδικές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ρωσικό drone χτύπησε κινεζικό πλοίο ανοιχτά της Οδησσού μια μέρα πριν την επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Σταύρος Φλώρος: Το πρώτο βίντεο μέσα από το νοσοκομείο – “Σας ευχαριστώ όλους σας που μου χαρίσατε αυτό το χαμόγελο”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Γρηγορίου: Αύριο θα μιλήσουμε με τη διοίκηση, έχει γίνει μία προεργασία

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Τραμπ: “Δεν θα απομείνει τίποτα” από το Ιράν δεν κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ- Ανέβασε ΑΙ χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Η Κούβα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως επιδιώκουν να κατασκευάσουν πρόσχημα για στρατιωτική επίθεση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νεκρός εντοπίστηκε 30χρονος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Γαλατά