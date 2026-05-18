Δημήτρης Κοντόπουλος για Eurovision: Πίστευα ότι θα τερματίζαμε στην 5η ή 3η θέση, αλλά δεν περίμενα ότι θα κερδίζαμε

Έκπληκτος έμεινε με τη νίκη της Βουλγαρίας στην 70ή Eurovision έμεινε ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο συνθέτης, που ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγουδιού, υπολόγιζε πως η Dara θα βρισκόταν μέσα στην πεντάδα, αλλά όχι ότι θα κατακτούσε την πρώτη θέση.

Μιλώντας για τον θρίαμβο της βουλγαρικής αποστολής ο Δημήτρης Κοντόπουλος σχολίασε στην εκπομπή «Buongiorno», τη Δευτέρα 18 Μαΐου: «Πίστευα ότι θα τερματίζαμε στην 5η ή 3η θέση αλλά δεν περίμενα ότι θα κερδίζαμε».

Αναφερόμενος στο καλλιτεχνικό εκτόπισμα της Dara, ο συνθέτης σημείωσε: «Η Dara ήταν εκπληκτική. Από εκεί πέρα και νομίζω από την πρώτη πρόβα έδειξε στον κόσμο τι είναι και τι μπορεί να κάνει. Έτσι έπαιξε με τις κάμερες καλά. Είναι ωραίο κορίτσι, έχει ωραία φωνή, καλή φωνή, χορεύει και τραγουδάει καλά και νομίζω και αυτό που δείξαμε ήταν ένα άρτιο πράγμα για τηλεόραση».

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος μίλησε επίσης για τη δυναμική και την απήχηση που είχαν κάποια τραγούδια, τα οποία όμως δεν έφτασαν όσο ψηλά προβλεπόταν. «Υπήρχαν κάποια τραγούδια που είχαν τρομερή φόρα από την ώρα που βγήκαν. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια που έχουν βγει από τον Ιανουάριο, Δεκέμβριο νομίζω. Εμείς βγήκαμε τον Μάρτιο, οπότε ήδη τα άλλα κομμάτια έχουν αποκτήσει ένα hype γενικά στον κόσμο της Eurovision, το οποίο ξέρεις ότι αυτό φουσκώνει, φουσκώνει, φουσκώνει. Μπαίνουν και μετά όπως ξέρεις και οι στοιχηματικές και τα ανεβάζουμε», επισήμανε.

Σύμφωνα με εκείνον, τα στοιχήματα δεν μπορούν να δώσουν μία ακριβή εικόνα της τελικής κατάταξης. «Αλλά φέτος αυτό που κατάλαβα είναι τα στοιχήματα τελικά ίσως βρούνε την εφτάδα, κάτι τέτοιο. Συνήθως γίνεται ένα μπέρδεμα και αυτό μάλλον γίνεται επειδή σταμάτησαν να δείχνουν τις πρόβες. Οπότε τα στοιχήματα μένουν ψηλά και μετά δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται», πρόσθεσε.