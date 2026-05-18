Κατερίνα Καινούργιου για Eurovision: Ένα χειροκρότημα στη Δάφνη Μπόκοτα που ό,τι είπε έπεσε μέσα σε όλα

Με mood Eurovision Song Contest 2026 ξεκίνησε η Κατερίνα Καινούργιου την εκπομπή της το πρωί της Δευτέρας 18/5, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του φετινού διαγωνισμού.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια του Alpha TV έδωσε δημόσια συγχαρητήρια στη Δάφνη Μπόκοτα για τις εύστοχες προβλέψεις της σχετικά με την τελική κατάταξη της Eurovision.

«Ένα χειροκρότημα στη Δάφνη Μπόκοτα που ό,τι είπε έπεσε μέσα σε όλα», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου. «Σε όλα όντως. Τη διάβασα πάρα πολύ καλά τη Eurovision», απάντησε η Δάφνη Μπόκοτα, με την παρουσιάστρια να συνεχίζει: «Είναι η εμπειρία… Είπε η Ρουμανία θα πάει ψηλά, είπε η Βουλγαρία. Ό,τι είπε έγινε. Μας είπες “κρατήστε μικρό καλάθι”».

Η Δάφνη Μπόκοτα εξήγησε στη συνέχεια γιατί θεωρούσε ότι φέτος θα υπάρξει ανατροπή στα φαβορί. «Συνέχεια αυτό έλεγα. Φέτος φαινόταν, και κακώς δεν το διάβασαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί, ότι δεν θα βγει κάποιο από αυτά που παίζονταν ψηλά στα στοιχήματα, γιατί δεν είχε ξεχωρίσει κανένα. Ήταν τρία-τέσσερα τραγούδια που ανακυκλώνονταν. Όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως σκάει outsider», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε και στη φετινή τηλεοπτική μετάδοση της Eurovision από την ΕΡΤ. «Μου αρέσει πάρα πολύ η Κοζάκου με τον Καπουτζίδη, αλλά φέτος μου έλειψες πάρα πολύ εσύ», είπε απευθυνόμενη στη Δάφνη Μπόκοτα.

«Να σου πω ότι δε χαίρομαι, ψέματα να πω», απάντησε χαμογελώντας η έμπειρη δημοσιογράφος.