Ελένη Ράντου: Φοβόμουν πάρα πολύ, έτρωγα πολύ μπούλινγκ, άγριο πλάσμα ο άνθρωπος

Η Ελένη Ράντου συνάντησε τη Νίκη Λυμπεράκη το απόγευμα της Κυριακής, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;», που προβλήθηκε μέσα από το πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η αγαπημένη ηθοποιός γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε ανοιχτά για το μπούλινγκ που βίωσε στα νεανικά της χρόνια.

Ειδικότερα, η Ελένη Ράντου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “σαν φυσιογνωμία ήμουν αγοροκόριτσο, μέσα μου ήμουν ένα πάρα πολύ φοβισμένο παιδί. Μια φορά βγήκα σ’ αυτόν τον δρόμο να παίξω μήλα και έσπασα το χέρι μου, που ήμουν 14 χρονών περίπου. Φοβόμουν πάρα πολύ γιατί αισθανόμουν πολύ καλά μέσα και διαβάζοντας”.

“Είχα και πολύ αστιγματισμό εκ γενετής και φορούσα κάτι φοβερά γυαλιά τότε και έτρωγα πάρα πολύ μπούλινγκ από όλα τα παιδιά. Πήγαιναν στο μπαλκόνι και μου φώναζαν… “γυαλάκια”, “μυωπία”. Το τι κοροϊδία δηλαδή, ντρεπόμουν να βγω έξω”.


“Ο άνθρωπος είναι άγριο πλάσμα. Αλλά ποτέ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια σαν δυστυχισμένα. Τα θυμάμαι πολύ γλυκά, τους χρωστάω το ποια είμαι” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ελένη Ράντου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή του MEGA.

Ελένη Ράντου

