Περικλής Κονδυλάτος για Eurovision: Η Κατερίνα Βρανά είχε πρόβλημα στον λόγο της, ήρθαμε όλοι οι τηλεθεατές σε αμηχανία

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μίλησε ο Περικλής Κονδυλάτος, σχολιάζοντας όσα έγιναν στον τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου.

Ο γνωστός σχεδιαστής ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για την αιχμηρή ανάρτηση που έκανε στα social, με πολλούς να νομίζουν ότι αναφερόταν στον Ακύλα.

«Αυτή την ανάρτηση δεν την έκανα γι’ αυτό το παιδί, τον Ακύλα, το έκανα για την ΕΡΤ, η οποία εργαλειοποιεί όλους τους ανθρώπους για να δείξει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μια ανθρωπιστική πολιτική, αγκαλιάζει τους πάντες και πουλάει συμπερίληψη», είπε αρχικά ο Περικλής Κονδυλάτος.

«Το ίδιο ισχύει και για την Κατερίνα Βρανά, η οποία είχε πρόβλημα στον λόγο της και δε μπορούσε να ανταποκριθεί και ήρθαμε όλοι οι τηλεθεατές σε αμηχανία. Δεν την είδα μια χαρά την Κατερίνα Βρανά και θεωρώ ότι η ΕΡΤ χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους», συμπλήρωσε.