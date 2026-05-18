MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Περικλής Κονδυλάτος για Eurovision: Η Κατερίνα Βρανά είχε πρόβλημα στον λόγο της, ήρθαμε όλοι οι τηλεθεατές σε αμηχανία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μίλησε ο Περικλής Κονδυλάτος, σχολιάζοντας όσα έγιναν στον τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου.

Ο γνωστός σχεδιαστής ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για την αιχμηρή ανάρτηση που έκανε στα social, με πολλούς να νομίζουν ότι αναφερόταν στον Ακύλα.

«Αυτή την ανάρτηση δεν την έκανα γι’ αυτό το παιδί, τον Ακύλα, το έκανα για την ΕΡΤ, η οποία εργαλειοποιεί όλους τους ανθρώπους για να δείξει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μια ανθρωπιστική πολιτική, αγκαλιάζει τους πάντες και πουλάει συμπερίληψη», είπε αρχικά ο Περικλής Κονδυλάτος.

«Το ίδιο ισχύει και για την Κατερίνα Βρανά, η οποία είχε πρόβλημα στον λόγο της και δε μπορούσε να ανταποκριθεί και ήρθαμε όλοι οι τηλεθεατές σε αμηχανία. Δεν την είδα μια χαρά την Κατερίνα Βρανά και θεωρώ ότι η ΕΡΤ χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους», συμπλήρωσε.

Κατερίνα Βρανά Περικλής Κονδυλάτος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 51 λεπτά πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Στις 2 Ιουνίου το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής – Θα συνδέει την Μυγδονία με το Ωραιόκαστρο

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

ΑΠΘ: Στην τελική ευθεία η εγκατάσταση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Κίνα: Ισχυρός σεισμός σκόρπισε τον τρόμο – Δύο νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι στο νότιο τμήμα της χώρας

ΕΘΝΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νέες τουρκικές προκλήσεις και μπαράζ παραβάσεων στο Αιγαίο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Καραχάλιος για το κόμμα Καρυστιανού: Δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Εμπορική διαφωνία πίσω από την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”