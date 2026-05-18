Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ επανέφεραν 70χρονο που έπαθε ανακοπή καρδιάς – Μεταφέρθηκε στο “Παπανικολάου”

Αίσιο τέλος είχε περιστατικό ανακοπής που σημειώθηκε σήμερα, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, χάρη στην άμεση επέμβαση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση για άνδρα ηλικίας 70 ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής, με αποτέλεσμα ο ασθενής να παρουσιάσει επαναφορά της κυκλοφορίας του. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας και, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο ΓΝΘ Παπανικολάου για περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα όχημα μικρού όγκου τύπου Smart και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με τη συνδρομή τριών διασωστών και ενός ιατρού του ΕΚΑΒ.