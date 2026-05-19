Η Θεσσαλονίκη είναι πλέον καθαρή, μπορεί και καλύτερα αν το θέλουν οι πολίτες

Ζώντας στην πόλη καθημερινά, όλοι γνωρίζουμε τις παθογένειες που την ταλαιπώρησαν για χρόνια, με την καθαριότητα να αποτελεί μόνιμη πληγή και πηγή απογοήτευσης. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση στον Δήμο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εικόνα, αποδεικνύοντας ότι με σωστό σχέδιο και πολιτική βούληση η καθημερινότητα μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.

Η σημερινή εικόνα δεν έχει καμία σχέση με την αποκαρδιωτική κατάσταση των ξεχειλισμένων κάδων, της δυσοσμίας και της γενικευμένης εγκατάλειψης μέχρι πριν από τρία χρόνια. Από την ημέρα που ανέλαβε ο νέος δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, το στοίχημα της καθαριότητας μπήκε σε πρώτη προτεραιότητα, με εντατικοποίηση δρομολογίων, τακτικό πλύσιμο κάδων και καλύτερη οργάνωση. Ως πολίτης της Θεσσαλονίκης, θεωρώ ότι η πρόοδος, όταν υπάρχει, πρέπει να αναγνωρίζεται και να λέγεται. Αυτή η ριζική αλλαγή, άλλωστε, δεν περνάει απαρατήρητη ούτε από τους χιλιάδες επισκέπτες και τουρίστες που εκπλήσσονται ευχάριστα.

Φυσικά, η καθαρότερη πόλη δεν σημαίνει ότι λύθηκαν μαγικά όλα τα προβλήματα. Χρειάζεται μεγαλύτερη επιμονή, διαρκής εγρήγορση από τη δημοτική αρχή και, κυρίως, βαθιά αλλαγή νοοτροπίας από εμάς τους δημότες. Ο δήμος μπορεί να καθαρίζει, αλλά η διατήρηση αυτής της εικόνας απαιτεί τη δική μας υπεύθυνη στάση. Οι πολίτες οφείλουμε να σεβόμαστε τους κανόνες, να μην πετάμε σκουπίδια εκτός κάδων και να σταματήσουμε την ανεξέλεγκτη εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων. Παράλληλα, οι καταστηματάρχες έχουν διπλό χρέος να διαχειρίζονται ορθά τα απορρίμματά τους και να προστατεύουν τον χώρο γύρω από τις επιχειρήσεις τους.

Στο δια ταύτα, η σημερινή βελτιωμένη εικόνα της Θεσσαλονίκης είναι ένα σημαντικό κεκτημένο που πρέπει να περιφρουρήσουμε. Για να πάμε ένα βήμα παραπέρα, πρέπει να αναλάβουμε όλοι την ευθύνη μας. Και ο δήμος και οι πολίτες και οι καταστηματάρχες. Το ζήτημα της καθαριότητας αντιμετωπίζεται μόνο με συλλογική συνείδηση και αμοιβαίο σεβασμό. Είναι ο μόνος τρόπος για να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη μας ακόμα πιο καθαρή, όμορφη και ανθρώπινη.