Θεσσαλονίκη: Μητέρα άφησε μόνη στο σπίτι για δύο ώρες την 4χρονη κόρη της

Στη σύλληψη μίας 45χρονης αλλοδαπής προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί, έπειτα από περιστατικό παραμέλησης ανηλίκου που σημειώθηκε στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, περίπου στις 2:30 το μεσημέρι η 45χρονη είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της για περίπου δύο ώρες, ενώ τα άλλα δύο παιδιά της βρίσκονταν στο σχολείο.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.