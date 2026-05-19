Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για φθορές σε κτήριο ασφαλιστικής εταιρείας
Δικογραφία σε βάρος 34χρονου έχει σχηματίσει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για υποθέσεις που είχαν διαπραχθεί στο παρελθόν στην πόλη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση προέκυψε μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, κατά την οποία ο 34χρονος ταυτοποιήθηκε ως μέλος συμμορίας που φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό φθορών και ρίψης έντυπου υλικού.
Το περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ομάδα ατόμων προκάλεσε ζημιές σε κτήριο ασφαλιστικής εταιρείας στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία και απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.
