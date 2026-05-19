Στον εισαγγελέα σήμερα το υλικό για τα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ Βόλου – Καταγγελίες για απόρριψη ανακυκλώσιμων μαζί με σύμμεικτα

Στον εισαγγελέα και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καταθέτουν σήμερα στις 9 το πρωί ο δημοτικός σύμβουλος Βόλου, Μάρκος Βαξεβανόπουλος και ο δημοτικός σύμβουλος, Κώστας Λημνιός οπτικοακουστικό υλικό από τον ΧΥΤΑ Βόλου, το οποίο – όπως υποστηρίζουν – αποτυπώνει απόρριψη ανακυκλώσιμων υλικών μαζί με σύμμεικτα απορρίμματα στο ίδιο σημείο.

Ο κ. Βαξεβανόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ανέφερε ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο στιγμιότυπο, αλλά για «πολλά βίντεο και πολλές ημέρες καταγραφών». Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές είναι να πραγματοποιηθεί άμεσα έλεγχος στα στοιχεία εισόδου και εξόδου του ΧΥΤΑ, στα ζυγολόγια και στις καταγραφές φορτίων, ώστε να διαπιστωθεί πόσα φορτηγά ανακυκλώσιμων υλικών οδηγήθηκαν στον χώρο και πόσες ποσότητες μεταφέρθηκαν τελικά προς άλλες εγκαταστάσεις διαχείρισης.

Ο δημοτικός σύμβουλος υποστήριξε, ότι «ο μπλε κάδος καταλήγει στον ΧΥΤΑ», κάνοντας λόγο για εικόνες που δείχνουν απορριμματοφόρα ανακύκλωσης και σύμμεικτων απορριμμάτων να αδειάζουν στο ίδιο πρανές. Παράλληλα, άφησε αιχμές για καθυστερημένη αντίδραση των ελεγκτικών μηχανισμών, σημειώνοντας ότι το θέμα ήταν γνωστό στην τοπική κοινωνία από το Σάββατο.

Αναφέρθηκε επίσης σε σοβαρά προβλήματα στη συνολική διαχείριση απορριμμάτων στον Βόλο, υποστηρίζοντας ότι το κέντρο διαλογής στον Άγιο Γεώργιο δεν λειτουργεί κανονικά, ενώ κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι δεν ενημέρωσε τους πολίτες για ενδεχόμενη προσωρινή αναστολή της ανακύκλωσης.

Ο κ. Βαξεβανόπουλος μίλησε ακόμη για έλλειψη πράσινων σημείων, για αποτυχία εφαρμογής ολοκληρωμένης πολιτικής ανακύκλωσης και για υπερσυσσώρευση απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ, εκφράζοντας ανησυχία ακόμη και για τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, υποστηρίζοντας ότι η χωροθέτησή της άλλαξε μετά τις πλημμύρες του «Daniel», ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα προχωρήσει η χρηματοδότησή της.