MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για την Γενοκτονία των Ποντίων: Χρέος η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την Ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων:

«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του Ελληνισμού. Ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων τους.

Είμαι κι εγώ μέρος της κληρονομιάς της μνήμης, καθώς η γιαγιά μου ήταν από τον Πόντο. Οι αφηγήσεις, οι μνήμες και η δύναμη αυτών των ανθρώπων δεν αποτελούν μόνο οικογενειακή παρακαταθήκη, αλλά μέρος της ιστορικής μας συνείδησης.

Η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης αποτελούν χρέος όλων μας. Όχι μόνο ως φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν, αλλά και ως διαρκή υπενθύμιση ότι η ανθρωπότητα δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψει την επανάληψη πολιτικών που οδηγούν στον διωγμό, τον ξεριζωμό και την εξόντωση αμάχων πληθυσμών.

Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων με σεβασμό, ευθύνη και ιστορική συνείδηση».

Γενοκτονία των Ποντίων Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Pamela Anderson: Ειδύλλιο-βόμβα με τον Tom Cruise;

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 14 ώρες πριν

Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το Σωματείο “Παναγία Σουμελά Δήμου Θέρμης”

ΠΑΙΔΕΙΑ 23 ώρες πριν

Πρύτανης ΑΠΘ από την τελετή έναρξης του Aristotle Innovation Forum: Η καινοτομία πρέπει να γίνει συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 30 λεπτά πριν

Πετρούπολη: Είχαν αφήσει στον δρόμο δύο ανήλικα δύο και τεσσάρων ετών – Συνελήφθη ο πατέρας

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Γερμανία: Τίγρης τραυμάτισε φροντιστή και δραπέτευσε από την ιδιοκτήτριά του – Το σκότωσε η αστυνομία το ζώο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Σε βαρύ κλίμα το 40ημερο μνημόσυνο για τη Μυρτώ – Οι νέες φωτογραφίες από την οικογένειά της ως άγγελος στον ουρανό