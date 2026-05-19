Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση
Ο αρμόδιος Εισαγγελέας ζητά με πρόταση του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το protothema.gr ζητά την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως. Τον τελικό λόγο έχει τώρα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμά του.
Ο λόγος για την επόπτρια του τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του ΑΤ.
Μετά τις απολογίες τους τον περασμένο Νοέμβριο σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.
