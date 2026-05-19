ΠΑΟΚ για την Γενοκτονία των Ποντίων: Η μνήμη είναι χρέος και ευθύνη

Το δικό της μήνυμα αναφορικά με την ημέρα μνήμης και τιμής για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος στην ανάρτηση του:

«”Κι έρθανε χρόνα δίσεκτα, καταραμένα χρόνα

ο ουρανόν ελίβωσεν, σην γην ποτάμ’ το γαίμαν.

Κι εσκώθεν θρήνος θάνατος, πέραν περού σον Πόντον…”

19η Μαΐου: Ημέρα μνήμης και τιμής για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Για τις μαζικές σφαγές χιλιάδων ανθρώπων, για τα βασανιστήρια, τις εκτοπίσεις, τις πορείες θανάτου, για την εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού και πολιτισμού, που επί αιώνες άνθιζε στις ακτές του Εύξεινου Πόντου.

Για την αλήθεια, που θα φωνάζει μέχρι την τελική δικαίωση.

Διότι η μνήμη είναι χρέος και ευθύνη!».