Λευτέρης Πανταζής: Κάνω πρόταση στον Ακύλα να είναι μαζί μου του χρόνου

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision 2026, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του προς τον Ακύλα μετά τον μεγάλο τελικό.

Μάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πως θέλει να συνεργαστεί μαζί του τη νέα σεζόν, απευθύνοντάς του ανοιχτή πρόταση για το νυχτερινό σχήμα στο οποίο θα εμφανίζεται τον χειμώνα.

«Δεν χρειαζόταν να ζητήσει συγγνώμη ο Ακύλας. Έκανε την προσπάθειά του, ήτανε όλη η ομάδα του καταπληκτική», ανέφερε αρχικά ο Λευτέρης Πανταζής, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις μετά το αποτέλεσμα της ελληνικής συμμετοχής.

Στη συνέχεια, προχώρησε και σε δημόσιο κάλεσμα προς τον νεαρό καλλιτέχνη. «Εγώ, αν θέλει κι αυτός, θα κάνω πρόταση εκεί που θα είμαι το χειμώνα να είναι μαζί μου. Το ’χω πει και πριν, αν θυμάστε, και το λέω πάλι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

